Москва, , 22:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что Сталин был вынужден пойти на пакт Молотова-Риббентропа в ситуации, когда все «иностранные партнеры» подталкивали Германию и СССР к военному противостоянию.

Путин отметил в статье, опубликованной The National Interest 18 июня, что «Советский Союз сделал все возможное, чтобы использовать все шансы для создания антигитлеровской коалиции», несмотря на «мюнхенское предательство» и закулисные переговоры западных держав с фашистской Германией.

«Ведущие европейские державы не хотели признавать смертельную опасность, которую представляет Германия и ее союзники для всего мира… На самом деле, они могли бы даже создать антисоветский фронт в случае необходимости» , — заявил Путин.

Путин отметил, что Сталин пошел на пакт о ненападении с Германией уже после Мюнхенского сговора ведущих европейских держав и отдельных договоров других стран с Гитлером. И произошло это «перед лицом реальной угрозы войны на двух фронтах — с Германией на западе и с Японией на востоке».

«Сталин и его окружение действительно заслуживают многих законных обвинений… но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число. Они видели попытки сделать так, чтобы Советский Союз в одиночку имел дело с Германией и ее союзниками… они стремились выиграть драгоценное время, необходимое для укрепления обороны страны» , — заключил Путин.

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