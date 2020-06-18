Москва, 18 июня 2020, 22:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что Сталин был вынужден пойти на пакт Молотова-Риббентропа в ситуации, когда все «иностранные партнеры» подталкивали Германию и СССР к военному противостоянию.
Путин отметил в статье, опубликованной The National Interest 18 июня, что «Советский Союз сделал все возможное, чтобы использовать все шансы для создания антигитлеровской коалиции», несмотря на «мюнхенское предательство» и закулисные переговоры западных держав с фашистской Германией.
Путин отметил, что Сталин пошел на пакт о ненападении с Германией уже после Мюнхенского сговора ведущих европейских держав и отдельных договоров других стран с Гитлером. И произошло это «перед лицом реальной угрозы войны на двух фронтах — с Германией на западе и с Японией на востоке».
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