Москва, , 22:37 — REGNUM СССР и Красная армия вынесли на себе основную часть нагрузки в борьбе против нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье, опубликованной 18 июня журналом National Interest.

Российский лидер напомнил, что именно Красная армия разгромила 626 дивизий нацистской Германии и её европейских сателлитов.

«Советский Союз и Красная армия, как бы кто ни пытался спорить сегодня, внесли основной и критически важный вклад в разгром нацизма», — отметил Путин.

«В целом, СССР взял на себя 75% всех военных усилий, предпринятых антигитлеровской коалицией. В военный период Красная армия «перемолола» 626 дивизий стран Оси, из которых 508 были германскими», — указано в статье Владимира Путина.

При этом он отметил, что Россия с благодарностью вспоминает помощь союзников в снабжении Красной Армии, объём которой доходил до 7% военного производства СССР.

«Мы всегда будем благодарны за помощь, оказанную союзниками Красной армии оружием, сырьём, продовольствием. Эта помощь была значительной — около 7% всего военного производства Советского Союза», — написал Владимир Путин.

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