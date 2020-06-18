Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил ряд европейских политиков и, в частности, лидеров Польши, в попытке вычеркнуть из истории Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии. Об этом глава государства написал в своей статье «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», которая вышла в американском издании National Interest.

«Сегодня европейские политики, и в частности польские лидеры, хотят запрятать Мюнхенское соглашение под ковер», — констатирует Владимир Путин.

Власти Польши делают это потому, что их страны когда-то нарушили свои обязательства и поддержали Мюнхенское соглашение, а некоторые из них даже поучаствовали в разделе Чехословакии.

Помимо прочего, только Советский Союз в 1938 году защищал Чехословакию и был готов это делать даже силой оружия, тогда как западные страны Чехословакию предали.