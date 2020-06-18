Москва, , 22:27 — REGNUM Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в возрасте 58 лет. Об этом сегодня, 18 июня, сообщают чувашские СМИ.

Игнатьев возглавил Чувашию в 2010 году. До этого он руководил сельским хозяйством республики. В 2015 году Игнатьев переизбрался на должность главы Республики Чувашия.

Здоровье Игнатьева пошатнулось летом 2019 года. По одним данным, у него был инфаркт, по другим — инсульт.

29 января 2020 года Игнатьев был отрешен от должности главы Чувашии президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Поводом для этого послужил инцидент с офицером МЧС, которого Игнатьев заставил подпрыгивать за ключами от служебных автомобилей, которые глава республики передавал на баланс местного МЧС.

В мае Игнатьев был госпитализирован с двусторонней пневмонией. По неподтвержденным данным, у него был выявлен коронавирус.