Екатеринбург, , 22:36 — REGNUM В Свердловской области сформировали «Центр общественного наблюдения», который займётся отслеживанием нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен сама возглавила объединение, которое будет проверять информацию о возможных нарушениях. Сведения будут искать в том числе через популярные в РФ социальные сети.

Многие участники «Центра», заметила Мерзлякова, «были всегда настроены достаточно критично к существующим выборам и имеют большое желание посмотреть, как и где власть может что-то нарушить». Всего организовано 40 человек.

«Для меня принципиально важно только одно: чтобы 2 июля сказали, что голосование прошло и его можно считать легитимным», — добавила уполномоченный.

Как сообщало ИА REGNUM, основным днём для голосования выбрали 1 июля 2020 года.

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