Москва, , 22:18 — REGNUM Мировая экономика и её кризис на фоне коронавируса станут отдельной темой будущего саммита лидеров пяти ядерных держав — постоянных членов Совбеза ООН, заявил президент России Владимир Путин в своей статье, опубликованной 18 июня журналом National Interest.

Способность вывода мировой экономики из кризиса будет обусловлена способностью мировых держав работать совместно и согласованно, подчеркнул Владимир Путин.

«Особый пункт повестки встречи — ситуация в мировой экономике. И прежде всего преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса», — написал российский лидер

«Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии», — отметил Владимир Путин.

Кроме того, президент России подчеркнул недопустимость превращения экономики в инструмент давления и конфронтации.

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