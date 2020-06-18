Москва, , 22:16 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал мощнейшей статью президента РФ Владимира Путина по истории Второй мировой войне.

«Такую статью — с такой гордостью за свою историю, за свой народ и за свою победу — не написать ни одному из нынешних лидеров либерального Запада. Нет у них особых поводов для гордости. Могли бы быть. Но нету», — отметил Косачев в Facebook.

Сенатор обратил внимание на призыв президента к зарубежным странам рассекретить архивные документы той поры, как уже сделала Россия.

«Там ещё много чего можно будет обнаружить. И уверен — ничто из обнаруженного не будет опровергать наше прочтение истории и ничто в них не будет подтверждать истории, выписываемые европарламентариями и прочими коньюнктурщиками от политики», — подчеркнул парламент.