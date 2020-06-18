Москва, , 22:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидерам Китая, США, Франции и Британии за согласие с идеей провести встречу лидеров пятерки ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Об этом российский президент сообщил в статье, опубликованной 18 июня журналом National Interest.

При этом Путин выразил надежду на то, что такая встреча лидеров ядерной пятерки Совбеза ООН состоится как можно быстрее.

«Наши коллеги, мистер Си Цзиньпин, мистер Макрон, мистер Трамп, мистер Джонсон поддержали российскую инициативу провести встречу лидеров пятерки ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности», — указано в статье Путина в американском журнале National Interest.

«Мы благодарим их за это и надеемся, что такая личная встреча сможет пройти как можно скорее», — подчеркнул президент России.

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