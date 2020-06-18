Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Джон Болтон сжульничал, отказавшись в своё время давать показания в Конгрессе, а теперь разоткровенничавшись в мемуарах, сообщила 18 июня журналистам Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США.

Комментируя выдержки в СМИ из книги Болтона, бывшего советника американского президента по национальной безопасности, «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», Пелоси заявила:

«Я не видела книгу, и я не стану оплачивать книгу, которая вышла в качестве замены даче показаний Конгрессу».

Напомним, Болтон был советником американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности на протяжении полутора лет: с 9 апреля 2018 г. по 10 сентября 2019 г. Трамп отправил Болтона в отставку в связи со «значительными разногласиями».

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Болтон отказался по своей воле давать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампу. Однако в начале года он объявил, что готовит книгу, где расскажет о попытках Трампа «склонить Украину к расследованию» деятельности Хантера Байдена.

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