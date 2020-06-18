Москва, , 21:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил, что только Советский Союз встал на защиту Чехословакии, разделенной ведущими европейскими державами по Мюнхенскому сговору с Гитлером 1938 года.

В статье, опубликованной американским изданием The National Interest, Путин напомнил о «жестоком и циничном» разделе Чехословакии, который послужил «спусковым крючком» к началу большой войны в Европе.

«Польша также занималась разделением Чехословакии с Германией… Сегодня европейские политики, и в частности польские лидеры, хотят запрятать мюнхенское предательство под ковер» , — напомнил Путин.

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