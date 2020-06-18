Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей статье «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», которая вышла в американском издании National Interest, подчеркнул решающую роль Союза Советских Социалистических Республик и его Рабоче-крестьянской Красной армии в разгроме нацизма. Статья Путина вышла сегодня, 18 июня.

«СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма», — пишет Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Западе ряд политических сил активно пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и приравнять Советский Союз к Третьему рейху.

Российский лидер в последний год не раз обращался к истории Второй мировой войны. Он подчеркивал, что Россия всегда будет отстаивать правду о Второй мировой войне.