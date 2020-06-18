Москва, , 21:54 — REGNUM Саммит лидеров держав, составляющих ядерную пятерку ООН, может дать ответы на вызовы и угрозы, с которыми сталкивается человечество в современности, сообщил президент России Владимир Путин в своей статье, опубликованной 18 июня журналом National Interest.

По мнению Владимира Путина, в таком саммите должны участвовать лидеры России, Китая, Франции, Соединенных Штатов и Британии.

«Саммит России, Китая, Франции и Соединенных Штатов и Великобритании может сыграть важную роль в деле выработки общих ответов на современные вызовы и угрозы и покажет нашу общую приверженность духу союзничества, гуманистическим идеям и ценностям, за которые сражались наши отцы и деды», — указано в тексте статьи Путина, которую приводит National Interest.

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