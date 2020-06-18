Москва, , 21:42 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина об уроках Второй мировой войны для человечества, приуроченная к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией, вышла 18 июня в американском издании The National Interest.

Президент России напомнил о страшных испытаниях всего человечества в ходе Первой и Второй мировых войн и призвал к «ответственному» отношению к истории этих войн со стороны мировых лидеров.

«Мы несем ответственность перед своим прошлым и нашим будущим… чтобы эти ужасные трагедии не повторились. Поэтому я должен был опубликовать статью о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне» , — отметил Путин.

В статье на много полос Путин напомнил о спорной роли Польши перед и во время Второй мировой, а также в современное время. О политических договорах разных мировых держав с гитлеровцами, из которых только пакт Молотова — Риббентропа упоминается очень часто и постоянно ставится в вину России.

Кроме того, Путин напомнил, что Победа в Великой Отечественной войне и история этой войны являются важнейшими для граждан России.

Президент России заявил, что в стране будет создан крупнейший в мире архив, посвященный истории самой кровопролитной войны человечества. И страна продолжит отстаивать историческую правду на международной арене.

«Мы будем твердо отстаивать правду, основываясь на документально подтвержденных исторических фактах. Мы будем и впредь честными и беспристрастными в отношении событий Второй мировой войны» , — написал Путин.

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