Москва, , 21:39 — REGNUM То, что сказал президент Украины Владимир Зеленский, обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны, окажет негативное влияние как на отношения с Россией, так и на будущее самого украинского президента, заявил президент России Владимир Путин в интервью, показанном 18 июня телеканалом «Россия-1».

"Негативно», — коротко ответил глава российского государства на вопрос, как такие заявления Зеленского скажутся на двусторонних отношениях России и Украины.

«Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны», — добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Зеленский приехал в Польшу и уравнял Советский Союз с нацистской Германией, обвинив СССР в сговоре с Гитлером для развязывания войны.

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