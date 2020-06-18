Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, которая была опубликована в американском журнале National Interest.

Статья Путина называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

В редакции журнала отмечают, что российский лидер в своей статье предлагает комплексную оценку Второй мировой войны и обращает внимание на тот факт, что лидеры стран Европы и в особенности Польша, стремятся «замести под ковер» факт Мюнхенского сговора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин за последний год не раз обращался к истории Второй мировой войны и особенно указывал на попытки ряда политических сил на Западе переписать эту историю. Путин подчеркивал, что Россия всегда будет отстаивать правду о Второй мировой войне.