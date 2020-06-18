Вашингтон, , 21:35 — REGNUM В четверг, 18 июня, в американском журнале National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина, посвященная событиям Второй мировой войны и современному осмыслению этих событий.

Основной вклад в разгром нацизма внес СССР, а попытки заявить о «равной» ответственности СССР и Германии за развязывание войны опасны, сказано в статье.

Недопустимо сводить начало Второй мировой войны к пакту Молотова — Риббентропа, все ведущие государства мира несут определенную ответственность, отметил также президент России.

Путин затронул и ряд других вопросов — в частности, упомянул об идее проведения саммита лидеров «ядерной пятёрки» ООН. Инициатива проведения такого саммита поддержана лидерами всех входящих в «пятёрку» государств, отметил президент России.