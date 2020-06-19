Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео пережил несколько неприятных минут, выслушивая едкие вопросы журналистов по поводу его доклада, посвященного «борьбе с нарушителями религиозных свобод» по всему миру. О том, как журналисты усомнились в лидерских компетенциях США и почему коронавирус дал Вашингтону дополнительный шанс для подавления инакомыслящих стран, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Протест в Гонконге 美国之音久岛摄影

За правильное с американской точки зрения понимание религиозных свобод вознамерились бороться в Вашингтоне, сделав эту тему «приоритетом политики», как выразился госсек Помпео, доклад которого содержал критику Китая и Индии. Первым на конференции для СМИ, последовавшей после доклада, не выдержал корреспондент Agence France-Presse, с французской непосредственностью поинтересовавшийся, не считает ли Помпео, что нынешним США лучше не касаться моральных вопросов, например религиозной свободы. А соотечественник госсека с телеканала CBS News вообще порекомендовал администрации Трампа сначала помочь протестующим в США, а потом лезть со своей помощью в какой-нибудь Гонконг.

Тем не менее коронавирусный карантин дает госдеповским инициативам дополнительный шанс. Только подумайте, сколько церквей и мечетей, синагог и дацанов было закрыто по всему миру в ходе борьбы с эпидемией. Если правильно подойти к расследованию, санкций можно навыписывать очень много. Это было бы смешно, если бы такие предложения уже не раздавались из среды вашингтонских политиков.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Что связывает американскую дипломатию, коронавирус и религиозную политику».