Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Новый указ американского президента Дональда Трампа повелевает США «защищать религиозную свободу», не считаясь с такими пустяками, как границы государств или мнения самих верующих. Как будет продвигаться по миру этот очередной «приоритет американского правительства», разбирался редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Государственный департамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-первых, разумеется, указ предполагает денежные награды особо ярким «борцам за религиозную свободу», на что планируется тратить не меньше $50 млн в год. Непослушным и нежелающим освобождаться придется испытать на себе всю тяжесть американских санкций, сфабрикованных по отработанной схеме пресловутого Закона имени Сергея Магницкого. Последнее правило очень удобно, ведь по нему для применения финансовых кар достаточно не забыть упомянуть, что все делается для вящей славы покойного Магницкого, а вот суда, или, не дай Бог, доказательств, совсем не требуется.

Госсекретарь Майк Помпео быстро представил доклад, в котором в столбик, перечислил рейтинг душителей свобод вероисповедания. Первое место досталось Китаю, причем следом была сразу упомянута Индия. И если Китай, привычный уже к американским выкрутасам, не рванул с места в карьер реагировать, то индийский МИД был несколько раздосадован. В ответном слове индийская дипломатия прямо заявила, что не видит повода для вмешательства в свои внутренние дела «иностранных лиц». Под «лицом», вероятно, разумелся Помпео, так что Нью-Дели еще оставляет Вашингтону лазейку для извинений и реакции вроде «это вон тот госдеповский стрелочник напортачил». Умудренный горьким опытом Пекин таких оптимистических иллюзий, похоже. не питает.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Что связывает американскую дипломатию, коронавирус и религиозную политику».