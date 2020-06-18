Бишкек, , 20:44 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Кубатбека Боронова с назначением на пост премьер-министра Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

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Российский премьер отметил, что между Россией и Киргизией успешно развивается сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

«Реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях и других областях. Убежден, что дальнейшему укреплению двусторонних связей будет способствовать проведение в 2020 году перекрестных годов России в Киргизии и Киргизии в России», — подчеркнул он.

Также глава российского правительства акцентировал внимание на необходимости наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

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