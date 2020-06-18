Бишкек, 18 июня 2020, 20:43 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба главы государства.
Киргизстанский лидер пожелал Нурсултану Назарбаеву, который заразился коронавирусной инфекцией, скорейшего и полного выздоровления.
Также Жээннбеков и Назарбаев отметили, что преодолеть последствия пандемии коронавируса государствам мира удастся только при условии приложения совместных усилий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан.
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