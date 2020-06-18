Бишкек, , 20:42 — REGNUM Парламент Киргизии заслушал информацию депутатской спецкомисии об итогах изучения обстоятельств и информации, связанной с личностью бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Председатель комиссии Талант Мамытов рассказал коллегам о том, что комиссия сделала ряд выводов, в том числе о принадлежности $932,7 млн (64,8 млрд рублей) и путях их вывода из Киргизии.

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По его словам, Саймаити обслуживал банковские счета ОсОО «Абдыраз», предпринимателя Вуфули Бумаилиаму и торговцев рынка «Кара-Суу», а также занимался выводом наличных денег в Турцию и Китай, за что получал свой процент. А с 2012 года Айеркен Саимаити работал с Хабибулой Абдукадыром и выводил через Киргизию деньги от продажи товаров на рынке «Абу Сахий» в Узбекистане.

По итогам заседания депутаты приняли к сведению заключение временной депутатской комиссии и указали на необходимость повышения прозрачности финансово-банковской системы, а также активизации мер по противодействию отмыванию доходов.

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