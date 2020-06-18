Москва, , 20:24 — REGNUM Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин за годы своего правления заложил систему развития России на долгосрочный период, и на эту систему сможет опираться следующий глава государства. Об этом Володин заявил в интервью изданию «Газета.ру».

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин», — сказал Володин, имея в виду продолжение дела нынешнего президента России.

«Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил», — пояснил свою мыль председатель Государственной думы.

Также Володин подчеркнул, что Россия может быть только сильной, а сильной ее сделал именно Владимир Путин.

«Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — сказал политик.

Благодаря деятельности российского лидера Путина следующий президент России будет опираться на прочный фундамент и продолжать все то, что Путин сейчас создал.

Володин уверен, что на протяжении всего президентства Путин принимал правильные и эффективные решения. Он смог сформировать такую систему государственного управления, которая устойчива к «взрывам».

Весь мир, по мнению Володина, понимает, что России очень повезло с таким президентом, как Владимир Путин.

Также Володин затронул тему поправок к Конституции России. Председатель Госдумы считает, что предложенные поправки соответствуют запросу российского общества и в случае принятия сделают страну сильнее.

Что касается поправки, которая позволяет Путину участвовать в выборах 2024 года, то Володин не считает это проблемой, так как президентская кампания будет конкурентной и другие партии точно выдвинут своих кандидатов.