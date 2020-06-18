Санкт-Петербург, , 21:05 — REGNUM Вечером 18 июня в центре Петербурга состоялась вторая наземная тренировка военнослужащих, которые 24 июня примут участие в параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие перед репетицией парада Дарья Драй © ИА REGNUM

По Дворцовой площади в условиях 30-градусной жары прошли более 109 единиц бронетехники и 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), силовых структур и курсантов военных учебных заведений.

«Военнослужащие в составе расчётов отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения, выполнение элементов торжественного марша», — рассказали в пресс-службе ЗВО.

Механизированную колонну возглавлял легендарный советский танк Т-34. За ним по площади проследовали современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М».

Также в парадном строю в Петербурге можно будет увидеть реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», зенитные системы С-400 «Триумф», артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», ракетные комплексы «Искандер-М».

Напомним, перед тренировкой военнослужащие войск радиационной химической и биологической защиты обработали Дворцовую площадь дезинфицирующими веществами. Все участники парада обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Военнослужащие в масках и перчатках на репетиции Дарья Драй © ИА REGNUM

«Контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены», — подчеркивают в ЗВО.

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