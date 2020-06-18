Салехард, , 20:18 — REGNUM На Ямале заметен большой разрыв между оценками коррупции жителями ЯНАО и россиянами в целом. Об этом сообщил на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции 18 июня директор департамента внутренней политики округа Сергей Климентьев.

«Так, в качестве социальной проблемы лишь 10% жителей региона отмечают коррупцию. Тогда как для россиян в целом эта проблема является более значимой — её назвали 26%», — доложил Сергей Климентьев.

И представил данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно им, 76% ямальцев не сталкиваются с коррупцией в своих городах и посёлках. 92% предпринимателей заявили о полном отсутствии практик взимания прямых и скрытых неформальных платежей. Более половины ямальцев не приемлет коррупционное поведение.

Напомним, по данным Генеральной прокуратуры России, Ямал является регионом с наименьшим уровнем коррупции в стране.