Бишкек, , 20:10 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии во втором чтении одобрили проект закона, который обяжет все некоммерческие организации, работающие на территории республики, предоставлять госорганам подробную информацию обо всех своих источниках финансирования и тратах, пишут киргизстанские СМИ.

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В поддержку законодательной инициативы проголосовали 89 народных избранников, против — только 9 депутатов. Участие в голосовании приняли 98 из 120 киргизстанских парламентариев.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлый раз проект закона «О некоммерческих организациях» был представлен на рассмотрение парламента Киргизии еще в 2013 году. Однако из-за давления со стороны высокопоставленных представителей нескольких международных организаций, киргизстанские парламентарии отказались его принять.

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