Киев, , 00:32 — REGNUM Вновь открывшуюся возможность для украинских граждан зарабатывать в Польше использовали и трудовые мигранты, и мошенники. О происходящем в миграционной сфере Украины пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Только в мае на работу в Польшу поехали порядка ста тысяч украинцев. В их числе уже появились те, кто стали жертвами мошенников и потеряли деньги вместо того, чтобы заработать их. Люди попадают в подобную ситуацию, когда обращаются в нелегальные фирмы за помощью в трудоустройстве в странах ЕС.

По данным Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству, в 2017 и в 2018 годах Польша выдала по 1 700 000 официальных разрешений на работу украинцам. Но услугами легальных компаний воспользовались лишь примерно 13 тысяч украинцев, а прочие украинцы в Польше трудоустроились либо самостоятельно, либо через нелегальных посредников. Как сообщил глава ассоциации Василий Воскобойник, иногда украинские мошенники действуют в сговоре с польскими, — так случается, например, когда польская фирма платит украинцам через украинского посредника, поляки предоставляют жилье бесплатно, а украинский посредник с рабочих высчитывает за проживание.

О других темах украинской региональной прессы читайте в обзоре Станислава Стремидловского «На Украине требуют сажать желающих дать воду Крыму».