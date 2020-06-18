Берлин, , 20:03 — REGNUM Обвинения Германии в адрес России по делу об убийстве в Берлине 23 августа 2019 г. гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили беспочвенны, сообщили 18 июня в российским посольстве в ФРГ.

В заявлении российского посла в Германии Сергея Нечаева по этому поводу сказано:

«Считаем выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными».

Москва отмечает, что отношение, выказываемое Берлином, в том числе и в скандале с «русскими хакерами» и «российским спецслужбами», вредит двусторонним связям. Посол добавил, что Москва не станет игнорировать действий Берлина в виде «мер против России», которыми тот грозит.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня Нечаев был вызван в германский МИД после официального заявления генпрокуратурой Германии. В заявлении Берлин обвинил одного из российских граждан в убийстве Хангошвили.

При этом утверждается, что обвиняемый в убийстве действовал по указке из Москвы. Поэтому Берлин пригрозил Москве «дальнейшими мерами».

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