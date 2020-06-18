Киев, , 19:47 — REGNUM В Государственном бюро расследований Украины подтвердили информацию о возбуждении еще одного уголовного дела против бывшего президента страны Петра Порошенко, на этот раз за разжигание межрелигиозной розни. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Напомним, ранее сам Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело из-за томоса об автокефалии «Православной церкви Украины», которого он добился у константинопольского патриарха Варфоломея с помощью американцев. Порошенко добавил, что против него на Украине возбуждено 27 уголовных дел.

В ГБР добавили, что уголовное дело против Порошенко за разжигание межрелигиозной розни возбуждено по инициативе главы раскольничьей «Украинской православной церкви киевского патриархата» Филарета (Денисенко). Порошенко смог склонить Денисенко к объединению украинских раскольников, однако главой ПЦУ избрали не его. Уже после поражения Порошенко на выборах президента, ПЦУ начала распадаться и Денисенко вновь вернулся к своей УПЦ КП.