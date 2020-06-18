Ростов-на-Дону, 18 июня 2020, 20:30 — REGNUM Рейтинг коррупционности регионов России свидетельствует о нагрузке на работников прокуратуры в том или ином субъекте. Такого мнения придерживается ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«На самом деле приведённый в докладе главы Генеральной прокуратуры России Игоря Краснова список ни коим образом не является рейтингом коррупционности российских регионов, как это иногда пишут российские СМИ. В нём речь идёт не о количестве взяточников в конкретных регионах и получаемых ими взяток (что и было бы показателями коррупционности). И даже не об эффективности работы правоохранительных органов в борьбе с коррупцией (для этого надо было бы количество уголовных дел разделить на количество фактов дачи/получения взяток). На его основе можно определить лишь уровень нагрузки на работников прокуратуры в том или ином регионе. Более того, низкие показатели можно интерпретировать как неэффективную работу правоохранительных органов», — пояснил свою позицию собеседник ИА REGNUM.
«Хорошо, что журналисты приводят из этого доклада относительные показатели «коррупционности»,
ИА REGNUM напоминает, что Генпрокуратура России выделила тройку самых коррупционных регионов за 2019 год. Это Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
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