Ростов-на-Дону, , 20:30 — REGNUM Рейтинг коррупционности регионов России свидетельствует о нагрузке на работников прокуратуры в том или ином субъекте. Такого мнения придерживается ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На самом деле приведённый в докладе главы Генеральной прокуратуры России Игоря Краснова список ни коим образом не является рейтингом коррупционности российских регионов, как это иногда пишут российские СМИ. В нём речь идёт не о количестве взяточников в конкретных регионах и получаемых ими взяток (что и было бы показателями коррупционности). И даже не об эффективности работы правоохранительных органов в борьбе с коррупцией (для этого надо было бы количество уголовных дел разделить на количество фактов дачи/получения взяток). На его основе можно определить лишь уровень нагрузки на работников прокуратуры в том или ином регионе. Более того, низкие показатели можно интерпретировать как неэффективную работу правоохранительных органов», — пояснил свою позицию собеседник ИА REGNUM.

«Хорошо, что журналисты приводят из этого доклада относительные показатели «коррупционности», т. е. количество «нарушений» на 100 тыс. населения. В противном случае этот «рейтинг» был бы ещё более неправильным. В нём бы на первых позициях (в так называемой «красной зоне») были бы самые крупные российские регионы, начиная с Москвы и заканчивая Ростовской областью. Кстати, отсутствие Ростовской области в первой десятке этого списка — косвенное свидетельство того, что широко продвигаемый некоторыми СМИ и интернет-ресурсами тезис «Ростовская область погрязла в коррупции» был попросту одним из направлений информационной атаки на [донского губернатора] Василия Голубева в преддверии губернаторских выборов», — отметил Сергей Смирнов.

ИА REGNUM напоминает, что Генпрокуратура России выделила тройку самых коррупционных регионов за 2019 год. Это Мордовия, Чувашия и Камчатский край.

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