Москва, , 19:46 — REGNUM России необходимо извлечь выгоду из ослабления США, иначе это сделают другие страны. Об этом 18 июня сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

По его мнению, США уже не смогут занимать то место на международной арене, которое они занимают сейчас. И таким странам как Россия, Китай, Индия, а также странам Евросоюза следует об этом задуматься.

«Мы должны поступить таким образом, чтобы все возможности, которые открываются, использовать. США становятся все слабее и слабее. Нам бы эти возможности не упустить, чтобы другие ими не воспользовались», — заявил Климов.

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