Киев, , 19:44 — REGNUM Госбюро расследований Украины подтвердили существование уголовного дела о разжигании межнациональной розни.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно источнику, расследование было начато еще в ноябре 2019 года Службой безопасности Украины по заявлению верующих Киевского патриархата канонической Украинской православной церкви. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР, сейчас следствие продолжается.

Ведомство уточняет, что в рамках этого дела расследуют незаконные действия ряда высших должностных лиц Украины, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании структуры «Православная церковь Украины».

В каком именно качестве в деле фигурирует Порошенко — не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня сам Порошенко в кратком выступлении возле суда заявил, что против него заведено уголовное дело за разжигание межконфессиональной вражды. Ранее эта информация на Украине не обнародовалась.

Так называемый «Томос об автокефалии» был предоставлен т.н. «Православной церкви Украины» Вселенским патриархом Варфоломеем в январе 2019 года при активном участии в этом процессе самого Порошенко. На тот момент президент Украины заявлял, что таким образом Украина получила полностью независимую от России Церковь.