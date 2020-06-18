Москва, , 19:44 — REGNUM России следует задуматься над тем, к чему может привести вероятность гражданской войны в США, поскольку эта страна является обладателем ядерного оружия. Об этом 18 июня сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«США — это ракетно-ядерная сверхдержава, и когда мы видим даже признаки возможной гражданской войны на территории ракетно-ядерной сверхдержавы, у меня возникают вопросы не про равноправие, а про то, что делать, если там у ядерной кнопки будет непонятно кто», — сказал Климов.

По его мнению, такая угроза хоть и невелика, но все же имеет место быть.

«Вы посмотрите, ведь Джо Байден говорит о возможном путче военных. Я не говорю, что это будет, что высока вероятность этого, но мы должны учитывать и такие возможные отклонения», — заявил Климов.