Киев, , 19:13 — REGNUM Отставки украинского президента Владимира Зеленского потребовали митингующие у его офиса сторонники Петра Порошенко, передаёт 18 июня корреспондент ИА REGNUM.

Сторонники бывшего президента Украины Порошенко, уголовное дело которого сегодня, 18 июня, рассматривалось в суде, пришли к офису Зеленкого маршем.

По дороге к офису они скандировали разнообразные лозунги, в том числе в отношении президента РФ Владимира Путина. Одна из участниц несла в автомобильную шину как «символ майдана».

Митингующие требуют «свободной Украины» и кричат «геть» в отношении действующего президента. Они также призывают Зеленского «выходить из домика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Печёрский районный суд Киева не стал избирать меру пресечения Порошенко, поскольку прокуратура отказались от своего прежнего требования арестовать его.

Прокуратура теперь требует не содержания под стражей для Порошенко, а «личных обязательств до 10 июля».

Дело, рассматриваемое судом, касается обвинения Порошенко в издании в 2018 г. преступного приказ, склоняющего главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко избежал ареста в суде