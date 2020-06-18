Рим, , 19:00 — REGNUM Провести в 2020 году отпуск в своей стране должны все граждане Италии, заявил в четверг, 18 июня, премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Он отметил, что в стране есть множество прекрасных уголков, которые стоит посетить. К тому же проведение отпуска на Родине позволит экономике Италии быстрее преодолеть кризис, полагает Конте.

Ранее правительство Италии приняло решение косвенно субсидировать (через возврат налоговых платежей) часть средств, которые будут потрачены на проведение отпуска в Италии ее гражданами с годовым семейным доходом не выше 40 тысяч евро.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 17 июня, умерли 34 448 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 43 (днём ранее — на 34). Выздоровели 179 455 человек, за день этот показатель увеличился на 929 (днем ранее — на 1516). Число подтвержденных носителей увеличилось на 329 (днем ранее — на 210). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 237 828. В настоящее время заражены 23 925 человек — на 644 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 7 5 млрд евро, часть этих средств уже выделена. Прямые выплаты бизнесу составили около 10 млрд евро. Самозанятые граждане смогли дважды получить пособие в 600−800 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит до 25 тыс. евро. Кроме того, поддержка оказана сезонным рабочим, мигрантам и домработникам. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.