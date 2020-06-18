Киев, , 18:59 — REGNUM Причина новых обвинений в «госизмене», выдвинутых в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и других народных депутатов политсилы состоит в том, что на сегодняшний день на Украине по сути «продолжается президентство Петра Порошенко», несмотря на то, что уже второй год при власти Владимир Зеленский.

Об этом Медведчук сам заявил в эфире программы «60 минут» 18 июня.

«Являюсь исключительно законопослушным гражданином Украины, выполняю все законы. Очередное уголовное дело по государственной измене — потому что власть Порошенко. Идёт седьмой год правления Порошенко, не Зеленского, я не забыл, что у нас другой президент и он уже второй год при власти. Но это фактически седьмой год правления Порошенко», — сказал политик.

Он напомнил всё, что было на Украине тогда — антироссийская истерия, русофобия, уголовное преследование оппозиции, которая выступает за восстановление нормальных отношений с Российской Федерацией, странами СНГ, за торгово-экономические отношения.

«Всё преследовалось Порошенко, сегодня преследуется Зеленским. И, безусловно, команда господина Зеленского делает всё для того, чтобы нас попытаться зацепить за те или иные обстоятельства», — сообщил народный депутат.

Вместе с тем, Медведчук заверил, что ОПЗЖ в любом будет поддерживать отношения с представителями Российской Федерации, с депутатами Госдумы, с представителями «Единой Россией», с которой политсила в ближайшее время подпишет Меморандум о сотрудничестве.

Далее парламентарий коснулся вопроса его возможной поездки на предстоящий Парад Победы в Москве, что сейчас пытается торпедировать официальная власть.

«У меня и у моих коллег есть подозрение… уже зная о том, что собирается делегация на парад 24 июня, два дня тому назад Кабинет министров Украины принял постановление, о том, что Россия и Белоруссия попадают в красную зону стран, после возвращения из которых все должны попасть в обсервацию. Есть видение, что это сделано специально против меня и моих коллег, чтобы мы не поехали в Москву. Чтобы сделать всё для того, чтобы препятствовать если не поездке в Москву, то нашей активной публичной деятельности затем. Поэтому, это уголовное дело из разряда этого, и оно будет продолжаться, но мы будем с этим бороться», — разъяснил Виктор Медведчук.

Политик сообщил, что в партии на данный момент рассматривают вопрос поездки делегации на Парад Победы в Москву, учитывая ряд обстоятельств.

«Возникли обстоятельства по поводу обсервации после приезда. И это очень серьезно, потому что идет парламентская работа и наша делегация может попасть в вакуум политического пространства. То есть, запретят нам учувствовать в заседаниях и других политически-активных действиях. Мы будем принимать решение по этому вопросу. Но власть делает всё, чтобы в Москву не попали», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по статье о государственной измене в отношении народных депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь» во главе с Медведчуком, которые в марте этого года летали в Москву.

15 июня пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков заявил, что некоторые украинские политики могут приехать в Москву на парад Победы 24 июня, а вот президент страны Владимир Зеленский на этот мероприятие не приглашен.