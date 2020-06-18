Вена, , 18:57 — REGNUM Представители США 16 июня передали украинским силовикам очередной военный груз на общую сумму $60 млн, заявил 18 июня постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

При этом он подчеркнул, что при осуществлении этих поставок абсолютно не скрывается, что они предназначены для применения в военных операциях против республик Донбасса.

«По сообщению посольства США на Украине, 16 июня американские власти передали ВСУ очередной военный груз, включая рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам на сумму 60 миллионов долларов. При осуществлении предыдущей поставки американского военного груза в мае сего года не скрывалось, что тот будет направлен на восток Украины для военных операций», — заявил российский дипломат в ходе заседания совета ОБСЕ.

Он напомнил, что спецмониторинговая миссия ОБСЕ постоянно отмечает наличие десятков единиц украинской военной техники вблизи линии соприкосновения, а ситуация даже на участках разведения сил остается тревожной.

«В этих условиях США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев. На днях Минобороны Канады заявило о направлении на Украину ещё 90 военных инструкторов, которые уже в июне должны прибыть во Львовскую область для занятий с украинскими военнослужащими», — сообщил постпред России.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате карательной военной операции Киева против республик Донбасса погибло не менее 15 тыс. человек.

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