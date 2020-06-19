Пекин, , 07:15 — REGNUM Китайско-европейское взаимодействие нуждается в переформате, — причем в таком переформате нуждается именно европейская сторона. Какими должны быть перемены, по мнению авторов сего тезиса, описывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.Европейский совет по международным отношениям (ЕСМО) — континентально-европейский филиал англо-американской связки лондонского Chatham House с вашингтонским СМО — опубликовал доклад, где указал на необходимость для Европы снизить зависимость от китайских инвестиций и торговли с этой страной. Приоритетным направлением в этом переключении должны стать США, что будет стратегически верным в силу ряда причин. А именно. Ожидания того, что Китай будет осуществлять «рыночную» трансформацию, не оправдываются и не оправдываются, в силу того что Си Цзиньпин подобную трансформацию постепенно свернул, что, в свою очередь, угрожает европейским ценностям. Не говоря уж о том, намекают в докладе, что некрасиво обижать Вашингтон ориентацией на его главного оппонента. Ну и наконец, есть пандемия, в начале которой, утверждают авторы, Европа Китаю крепко и бесплатно помогла, а вот когда беда постучалась в европейскую дверь, Пекин согласился помочь не бесплатно.Почему аналитикам становится столь важным отвести ЕС от Китая и чем по факту отвечают в ЕС, читайте в статье Владимира Павленко «Берлин и Париж сходятся в споре за благосклонность Пекина?».

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM