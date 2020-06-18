Кириллов, , 18:37 — REGNUM Правительство РФ одобрило законопроект сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева, который позволит вести нормальную хозяйственную деятельность в границах населенных пунктов на территории национальных парков. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, заявил губернатор Олег Кувшинников.

«Законопроектом предполагается возможность передачи земель национального парка «Русский Север» в органы местного самоуправления и региональную собственность для ведения хозяйственной, экономической деятельности, строительства жилья и социальных объектов», — отметил глава региона.

По словам губернатора, люди, живущие на территории нацпарков, долгое время были ограничены в правах. Изменить положение стремились многие годы. К работе подключился и сам глава Вологодчины, практически все сенаторы, депутаты Госдумы, среди которых особую роль в решении этого вопроса сыграл вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв.

Как отметил Олег Кувшинников, принятие законопроекта позволит вызволить жителей Кирилловского района из «плена» охранной зоны и даст новый импульс развитию района. На следующей неделе законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы, первое чтение состоится в ближайшее время.

«Как только он будет одобрен депутатами, мы начнем работу по отчуждению этих земель для ведения экономической деятельности и строительства объектов, предоставления этих земель тем, кто хочет переехать в Кирилловский район», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сами поправки в федеральное законодательство никак не повредят экосистеме национального парка, поскольку речь идет только о границах населенных пунктов в составе природных территорий.

Напомним, что национальный парк «Русский Север» как особо охраняемая природная территория был образован в Кирилловском районе в марте 1992 года, в его состав вошли 247 населенных пунктов, в которых проживает более 13 тысяч человек. Цель нацпарка — сохранить уникальный ландшафт и богатейшее историко-культурное наследие края. Однако новый статус добавил кирилловчанам множество серьезных проблем.

Добавим, что в настоящее время в России существуют 63 национальных парка, на территории 61 из них расположено порядка 956 населенных пунктов.