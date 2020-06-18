Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп пытался воспрепятствовать антироссийским санкциям, вводимым в связи с так называемым делом Скрипалей, передаёт 18 июня CNN.

Соответствующее заявление содержится в книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», написанной экс-помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Речь идёт о санкциях, которые США ввели в отношении России в 2018 г. Трамп со своей стороны пытался, по словам Болтона, остановить этот процесс, обращался по этому вопросу к своему госсекретарю Майку Помпео, чтобы тот изложил видение лидера Штатов российской стороне по линии МИД.

Сергею] Лаврову и объяснить ему, что какие-то бюрократы опубликовали санкции». Болтон «Трамп сказал Помпео позвонить [российскому министру иностранных дели объяснить ему, что какие-то бюрократы опубликовали санкции».

Напомним, книга Болтона пока не опубликована. Выдержки из этих мемуаров выходят в СМИ в рамках информационной кампании против Трампа.

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