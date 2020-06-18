Санкт-Петербург, , 18:36 — REGNUM Меньше, чем через две недели в России состоится голосование по поправкам в Конституцию. Но еще раньше, 25 июня, стартует досрочное голосование. Поэтому граждане РФ имеют возможность открепляться от участка по месту проживания и прикрепляться к другому, где будет удобнее голосовать в выбранный ими день.

По данным на 15 июня, с помощью сайта «Госуслуги» уже открепились порядка ста тысяч жителей Москвы и Петербурга. Как полагают СМИ, кампания администрации Северной столицы по мобилизации населения может привести к тому, что процедуру открепления пройдет около полумиллиона горожан и еще 250 тысяч жителей Ленинградской области — всех их уговаривают голосовать по месту работы.

По данным СМИ, зафиксировано немало случаев, когда руководство бюджетных организаций принуждает сотрудников закрепиться на участке, расположенном рядом с работой. Помимо этого, от них требуют принять участие в досрочном голосовании, обещая за это дать оплачиваемый выходной.

«Тех, кто пользуется «Госуслугами», опросили, после этого сказали предоставить номера своих УИКов, где обычно голосуем. И на работе нам сказали, что нужно обязательно идти голосовать. Идти досрочно. И предложили три адреса», — сообщил сотрудник петербургского метрополитена.

Стоит отметить, что обязывают голосовать не только бюджетников. Так, стало известно, что сотрудников Российской национальной библиотеки также вынудили прикрепиться к избирательным участкам возле работы.

Администрация Северо-Западной ТЭЦ также распространила письмо среди сотрудников с соответствующии указаниями. В нем сообщается, в какие конкретно даты (25 и 26 июня) все работники предприятия должны проголосовать по поправкам. Данные требования объясняются мерами по борьбе с COVID-19.

Рабочий Балтийского завода рассказал изданию Санкт-Петербург.Ру о подобной ситуации. По его словам, все сотрудников заставляют открепиться от своих участков и проголосовать на УИК по месту работы.

«Нас просят открепиться от «домашних» участков и проголосовать на 118-м УИКе возле завода», — сообщил он.

По подсчетам сотрудников «Фонтанки», два миллиона бюджетников могут стать участниками «двойного голосования», с помощью которого будет произведен вброс бюллетеней. Учитывая тот факт, что администрация Петербурга проявила интерес к работникам культуры и промышленности, уровень фальсификаций может резко возрасти. Северная столица может обогнать Москву по этому показателю, так как 2 миллиона бюджетников составляют почти половину населения Петербурга.