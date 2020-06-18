Вашингтон, , 18:35 — REGNUM США не намерены создавать гиперзвуковое оружие, способное нести ядерные боеголовки, заявил 18 июня на видеосеминаре издания Defense One заместитель директора подразделения гиперзвуковых разработок Пентагона Майкл Уайт.

По его словам, противники США создают гиперзвуковые системы, которые одновременно способны нести как ядерные, так и неядерные боевые части.

«Мы занимаемся созданием только неядерных систем, мы рассматриваем их как тактическое оружие, пытаясь получить более передовые технологии в сфере неядерных вооружений», — заявил Уайт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США разработка гиперзвуковых ракет находится в начальной стадии. Шеф Пентагона Марк Эспер официально признал это отставание 7 декабря 2019 года.

На данный момент гиперзвуковым оружием располагает только Россия. По некоторым данным, Китай испытывает гиперзвуковые системы, но о принятии их на вооружение пока не заявлял.

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