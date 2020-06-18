Брюссель, , 18:28 — REGNUM Пакет мер на случай второй волны коронавирусной инфекции согласовали главы министерств обороны стран-членов НАТО. Об этом 18 июня сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своём Twitter.

На случай возникновения второй волны коронавирусной инфекции министры обороны договорились о новом операционном плане, создании запаса медицинского оборудования и о создании нового фонда для приобретения важнейших предметов медицинского назначения.

Встреча глав минобороны стран-членов НАТО проходит в режиме видеоконференции. Другими темами для обсуждения стали деятельность НАТО на Ближнем Востоке и ответ на возможную угрозу со стороны России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем обсуждении главами минобороны стран НАТО мер на случай предстоящей второй волны коронавирусной инфекции.

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