Брюссель, , 18:06 — REGNUM О дезинформации о коронавирусе, распространяемой из России и Китая, заявил 18 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе заседания Европейского парламента.

По его словам, в ЕС «наблюдают дезинформацию от российских игроков, распространяющих информацию о теориях заговора». Этими игроками из России, как утверждает Боррель, ведётся информационная война против ЕС.

Кроме того, кампания проводится в отношении «партнёров» Европейского союза. При этом российские дезинформаторы, как заявляет европейский дипломат, проводят мысль, что ЕС «не хватает солидарности», что ЕС «переживает внутренний кризис и не может адекватно отвечать на вызовы пандемии».

Боррель «Китай также прилагал такие усилия. Цель этих действий — посеять сомнения и недоверие у граждан Европейского союза».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес России и Китая о мнимой дезинформации, касающейся ситуации с коронавирусом, звучат практически с самого начала пандемии. Никакими доказательствами эти выпады не подкрепляются.

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