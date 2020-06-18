Рига, , 17:54 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии может продолжать работу в удаленном режиме до тех пор, пока в стране сохранятся в силе требования о соблюдение социально ответственной дистанции. Об этом 18 июня заявила спикер Сейма Инара Мурниеце в интервью Латвийскому радио.

По ее словам, в любом случае работать в удалённом формате будет решением самих депутатов.

«В Латвии сейчас один из самых инновационных и технически обеспеченных парламентов, работающих на электронной платформе e-Saeimā», — сказала Мурниеце.

Спикер отметила, что удалённая явка всегда очень высока. В этих заседаниях, как правило, принимают участие около 90 депутатов из 100. Летняя сессия латвийского парламента закончится 19 июня, и Сейм возобновит работу осенью, 2 сентября.