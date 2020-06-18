Бишкек, , 17:51 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Киргизии Чынгыз Эсенгулов извинился перед киргизстанцами за групповое фото прощания с экс-премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, на котором запечатлены более 100 министров и работников аппарата правительства без медицинских масок, стоящих вплотную друг к другу, передает «CA-IR news».

Эсенгулов назвал нарушение чиновниками установленных ими же самими санитарных норм «маленькой оплошностью» и попросил киргизстанцев «отнестись к произошедшему с человеческим пониманием и воздержаться от злостных высказываний».

»Решение о совместном фото было принято коллективно, а фотосет происходил на открытом пространстве в очень короткий промежуток времени. Однако этот факт, так же не снимает с нас ответственности. Мы разделяем вашу бурю негодований и признаем свою ошибку», — подчеркнул пресс-секретарь.

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