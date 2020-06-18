Белград, , 17:48 — REGNUM Визита российского президента Владимира Путина и главы РПЦ патриарха Кирилла в Сербию в октябре 2020 г. ожидают в Белграде, сообщил 18 июня журналистам патриарх Сербский Ириней.

Патриарх Ириней Ванилица

По итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава сербской православной церкви заявил, что его соотечественники «с радостью ждут, когда страну посетит президент Путин и патриарх Кирилл в октябре этого года».

Он поблагодарил российскую сторону за поддержку и отметил, что православные в Сербии всегда рассчитывают на помощь со стороны России. Также патриарх Ириней коснулся проблемы сепаратизма в Сербии:

«Я не могу не сказать, что мы ждём большую помощь в поиске решения и сохранения Косова и Метохии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Вашингтон приглашены сербский президент Александр Вучич и лидер Косово Хашим Тачи.

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