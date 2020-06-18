Саратов, , 17:55 — REGNUM Высокий уровень коррупции в Саратовской области объясняется специфической атмосферой среди местных элит, где к подобным преступлениям относятся достаточно терпимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил саратовский журналист-расследователь Константин Халин.

Комментируя данные Генеральной прокуратуры РФ, согласно которым Саратовская область вошла в десятку наиболее коррумпированных регионов России, журналист заметил, что подобные статистические подборки всегда достаточно условны и не отражают в полной мере реальную картину.

«Большое число коррупционных преступлений говорит не только об их численности, но и о высокой выявляемости, а, следовательно, о профессиональной работе правоохранительных органов. Кроме того, следует дифференцировать сами коррупционные преступления, ведь значительную их часть может составлять мелкое взяточничество врачей и дорожных полицейских, которое тоже формирует статистику. И показатели можно сделать именно на этих двух указанных категориях», — сказал Халин.

По этим причинам к подобным статистическим рейтингам следует подходить осторожно, дифференцировать коррупционные преступления по их тяжести, включая, в частности, причинённый ущерб. Кроме того, при оценке коррупционности того или иного субъекта страны обязательно должны учитываться и результаты социологических исследований, в том числе методом фокус-групп, считает собеседник ИА REGNUM.

«Я, как журналист, занимающийся расследованиями, могу сказать, что в Саратовской области рефлексия власти по поводу разоблачительных публикаций, даже когда все факты представлены и злоупотребления очевидны, минимальна и стремится к нулю. «Собака лает, а бабло идет» — так можно охарактеризовать реакцию чиновников на разоблачения коррупции как отсутствие чувствительности к общественному мнению. Это проявляется даже в том, что членов правительства Саратовской области, уличенных в коррупции с заведением уголовного дела, губернатор отправляет в отставку не в связи с утратой доверия, а по собственному желанию, публично демонстрируя принцип круговой поруки», — заявил Халин.

При этом уровень коррупции в Саратовской области, по его мнению, является достаточно высоким вне зависимости от того, как с этим обстоят дела в других регионах. И причина этого лежит в плоскости восприятия подобных преступлений на уровне политической элиты субъекта РФ.

«С учетом этого, мне кажется, что уровень коррупции в Саратовской области достаточно высок не только в силу большого количества преступлений, их выявляемости, но и в силу особого климата, который сложился среди местного истеблишмента и который характеризуется высокой терпимостью к подобным преступлениям», — отметил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Причиной саратовской коррупции назвали «принцип личной преданности»