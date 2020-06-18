Киев, , 17:45 — REGNUM Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко в виде личного обязательства по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки до 1 июля. Решение огласил сегодня, 18 июня, судья Сергей Вовк.

Напомним, что всего против Порошенко возбуждено 27 уголовных дел. Все они касаются его деятельности на посту президента Украины. Сам Порошенко считает эти дела политическими и отвергает любые обвинения.

Что касается данного дела, то в нем Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания «явно преступного приказа» склонил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божка к превышению власти и служебных полномочий путем назначения своим заместителем Сергея Семочко. Если Порошенко будет признан виновным, то ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Сперва следствие ходатайствовало об аресте Порошенко или залоге в 10 млн гривен. Но сегодня обвинение ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

Суд однако не стал избирать меру пресечения и перенес принятие решения на 1 июля.