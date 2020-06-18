Душанбе, , 17:43 — REGNUM Ряд новых перестановок произвёл сегодня, 18 июня, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В частности, от своих должностей освобождены: первый заместитель министра юстиции Абдуманнон Холикзода, и двое заместителей министра юстиции Шахноза Нодири и Хаким Мирсайзод, заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Илёсиддин Камолитдинзода, заместитель министра труда, миграции и занятости населения Абдусалом Мирзозода, заместитель министра культуры Зевар Давлатзода. Все — в связи с переходом на другую работу.

В связи с истечением срока полномочий от должности освобождена заместителя председателя Национального банка Таджикистана Лола Салимова. Тем временем на свою же должность переназначен первый зампред Нацбанка страны Джамолиддин Нуралиев — одним указом снят с должности, другим сегодня же снова назначен.

Также своих постов лишились ректор «Педагогического института Таджикистана в Раштском районе» Махмуд Шохиён, заместитель начальника Службы исполнения при правительстве Таджикистана Фирдавс Хаётзода и руководитель Администрации свободной экономической зоны «Сугд» Фирдавс Олимзода.

Тем временем проведён и ряд назначений. Нигина Ализода назначена первым заместителем министра юстиции, Асадулло Хакимзода и Шараф Каримзода — заместителями министра юстиции. Заместителем министра экономического развития и торговли стала Рухшона Насриддинзода, заместителями министра труда, миграции и занятости населения назначены Шахноза Нодири и Алишер Ализода. Манучехр Шарифзода сменил Завара Давлатзода на должности заместителя министра культуры Таджикистана.