Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Петербургское Заксобрание поддержит федеральный закон о поправках в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Уверенность в этом выразил спикер парламента, единоросс Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, проект уже внесли в Государственную думу, он предлагает закрепить в ТК РФ три основных вида удаленной работы: постоянную, временную и комбинированную.

Временная подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Комбинированная — чередование работы из офиса и из дома.

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Спикер Заксобрания Петербурга полагает, что закон даст дополнительные гарантии работающему населению.

«Пандемия коронавируса коренным образом изменила картину распределения трудовых ресурсов на рынке труда. Появились новые массовые формы занятости, в частности, работа в дистанционном режиме. Если до введения санитарных ограничительных мер в экономике «на удалёнке» трудились отдельные категории сотрудников, то сегодня это уже миллионы людей. Практика показала, что для многих направлений бизнеса эта форма организации труда оказалась не только приемлемой, но и выгодной. Вирус уйдет, а наиболее прогрессивные формы цифровой экономики останутся с нами. Новая реальность требует новых подходов», — считает Вячеслав Макаров.

На его взгляд, нужно четче прописать в законе права и обязанности таких «удаленных» работников, режим их работы и систему оплаты, юридические аспекты взаимоотношений с работодателем.

«Уверен, Санкт-Петербург имеет все возможности для того, чтобы стать одной из наиболее перспективных опытных площадок по внедрению и отработке новых форм трудовых отношений. Законодательное Собрание поддержит внесение прогрессивных и своевременных изменений в Трудовой кодекс РФ», — заявил Макаров. По его словам, фракция «ЕР» в петербургском ЗакСе уже готовит свои поправки.

Госдума планирует принять документ в первом чтении до конца текущей сессии. Затем его направят для обсуждения в региональные парламенты.